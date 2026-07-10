Las autoridades investigan un violento asalto ocurrido en una quesera ubicada en Sucre de Ciudad Quesada, San Carlos, donde sospechosos habrían robado aproximadamente ₡5 millones en efectivo, además de asesinar a un joven y dejar gravemente herido a su padre.

Foto: Mariluz Rojas.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al establecimiento para cometer el asalto, la mañana de este viernes. En apariencia, padre e hijo se dirigían a realizar compras relacionadas con su negocio cuando fueron sorprendidos por los sospechosos, cuando se disponían a salir del lugar.

Foto: Mariluz Rojas.

Tras robar el dinero, los sospechosos dispararon contra los ocupantes del local antes de escapar.

Como consecuencia del ataque, falleció un hombre de apellido Vásquez, de 26 años, mientras que su padre, de 56 años, propietario de la quesera, fue trasladado en condición grave al Hospital San Carlos.

Foto: Mariluz Rojas.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió la emergencia a las 7:30 de la mañana y que una de las víctimas ya había sido trasladada por medios propios cuando llegaron al sitio, mientras que el otro hombre fue declarado fallecido en la escena.

Foto: Mariluz Rojas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la investigación para determinar cómo ocurrió el asalto, confirmar el monto sustraído e identificar a los responsables, quienes escaparon tras el ataque.

Foto: Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.