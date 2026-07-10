Asaltantes atacan quesera y matan hijo del dueño del local

Un violento asalto a una quesera ocurrido la mañana de este viernes en el sector de Sucre de Ciudad Quesada, San Carlos, terminó con la muerte del hijo del propietario del negocio y dejó al dueño gravemente herido, luego de que ambos fueran atacados a balazos por dos sospechosos.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. en la Quesera Vásquez, donde dos hombres que viajaban en una motocicleta, llegaron para cometer el asalto.

Tras ingresar al establecimiento, los sospechosos dispararon contra las víctimas y lograron escapar con una importante suma de dinero en efectivo.

Homicidio en San Carlos.

La víctima mortal fue identificada con el apellido Vásquez, de 26 años, hijo del propietario del negocio. El joven recibió múltiples impactos de bala y falleció en el sitio.

Su padre, un hombre de 56 años, también de apellido Vásquez, resultó gravemente herido durante el ataque y fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital San Carlos, donde permanece bajo atención médica.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de la emergencia poco después de las 7:30 de la mañana por dos hombres heridos por arma de fuego.

“Una vez estando en sitio logramos confirmar que a una de las personas la trasladaron por medios propios en un vehículo particular al Hospital San Carlos. Asimismo, hay un segundo hombre adulto con múltiples impactos de arma de fuego y el mismo es declarado sin signos vitales”, indicó la benemérita.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un operativo para tratar de localizar a los responsables, quienes huyeron del lugar en la motocicleta.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.