Investigan altercado de supuestos agentes en pescadería de Golfito

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el accionar de unos supuestos agentes que entraron armados a una pescadería de Golfito.

Un video que circula en redes sociales muestra una discusión entre un grupo de personas que poseen pistolas, incluso una de alto calibre.

Ante la consulta de Grupo Extra, la oficina de prensa del OIJ manifestó que el hecho se encuentra en investigación para determinar las razones de este accionar, en caso de que las personas que dijeron formar parte de la institución efectivamente pertenezcan a ella.

“La Dirección General ya tiene conocimiento del video y se está verificando e investigando si son agentes de OIJ y, si es así, ver cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron, por lo que de momento no se puede brindar más información o declaraciones”, indicaron.

Al estar en indagación, no brindaron mayores detalles y de momento, se desconocen las causas reales de este incidente.