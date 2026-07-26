Video: Detienen embarcación con más de 2 toneladas de cocaína

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas lograron la detención de una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína.

El incauto se registró a 97 millas náuticas del Cabo Matapalo (156 km) en el Pacífico Sur.

Tras este hecho, detuvieron a tres personas de nacionalidad colombiana, los cuales fueron identificados con los apellidos Murillo, Ruiz y Valencia.

“Se logró detectar una embarcación sospechosa. Desde ahí nos dimos a la tarea de despachar nuestras embarcaciones patrulleras e interceptoras. Después de una operación de más de 12 horas de análisis se logró interceptar y realizar el decomiso”, indicó Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas.

Este operativo se realizó en conjunto en conjunto con agentes de Estados Unidos gracias al convenio de patrullaje entre ambos países.

La embarcación detenida no mantiene matrícula ni nombre, y está equipada con tres motores fuera de borda de gran potencia que la hacen sumamente rápida.