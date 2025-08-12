Dos sujetos fueron detenidos luego de que, en apariencia, intentaran asesinar a un hombre. Ambos se movilizaban en una motocicleta que presuntamente tenía orden de captura. La aprehensión se realizó en una acción conjunta de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Alajuelita.

De forma extraoficial, trascendió que la moto había sido robada por los sospechosos para utilizarla en un intento de sicariato. Durante el ataque, no lograron su objetivo y la víctima, en un giro inesperado, consiguió quitarles la motocicleta y huir. Sin embargo, en la fuga perdió el control y se estrelló.

Johan Abarca Abarca, jefe de la Policía Municipal, explicó que la respuesta inmediata de ambas corporaciones posibilitó llegar al sitio en cuestión de minutos y detener a los sospechosos.

La motocicleta que utilizaban los detenidos tenía una orden de captura por robo ocurrido la noche anterior.

Según las autoridades, este resultado fue doblemente positivo: la recuperación del vehículo robado y la detención en flagrancia de los presuntos responsables.

Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía para el trámite judicial correspondiente.