La niña que perdió la vida este martes en un accidente de tránsito en Coronado de Osa fue identificada como María José Martínez Martínez, de 9 años, según confirmó la Escuela Valle de El Diquís.

El centro educativo expresó sus condolencias a través de redes sociales:

Lea: Muere niña de 9 años en mortal accidente en Osa: conductor huyó

“Nuestro más sentido pésame por una pérdida tan inesperada y lamentable. Hoy nuestro personal docente, administrativo y estudiantes se unen al dolor de la familia. Que Dios les conceda la paz y consuelo que necesitan en estos momentos”.

El hecho ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba la niña fue impactado de frente por otro automotor cuyo conductor se dio a la fuga. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el choque se produjo sobre un puente Bailey que solo permite el paso de un vehículo a la vez.

Muere niña de 9 años en mortal accidente en Osa, conductor huyó

En ese momento, el carro de la víctima cruzaba en sentido permitido mientras otros vehículos aguardaban al otro lado.

De forma repentina, un automotor que venía en sentido contrario adelantó a todos los que esperaban e ingresó al puente, colisionando de frente contra el vehículo de la menor, quien viajaba en el asiento trasero con cinturón de seguridad.

Tras la colisión, el conductor responsable huyó. Dentro de su vehículo, las autoridades encontraron una cantidad considerable de licor que se presume de contrabando.