Ingenio tico llega a redes: Venden camisas de “Lero Lero”

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La frase que cobró tendencia en las últimas semanas fue el “Lero Lero” expresado por el ministro Rodrigo Chaves en Cartago.

Ante el reciente crecimiento de este gesto en las redes sociales, varias personas aprovecharon para elaborar y poner en venta camisas.

Fotografía tomada de redes

Fotografía tomada de redes

Esto muestra el ingenio costarricense que, a raíz de la popularidad y tendencia que cobró el gesto hecho por figuras del oficialismo como Chaves o Nogui Acosta, aprovecharon para hacer prendas y negocio.

Un “error”

La presidenta de la República, Laura Fernández, le dijo al ministro Rodrigo Chaves, que sus gestos de “lero lero” en Cartago el pasado 14 de setiembre, fueron un “error”.

Fernández añadió que no es su estilo de comunicar, pero que respeta porque: “Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves”.

El ministro, por su parte, aseguró que va a dirigir el llamado de atención, pero que no promete no volver hacerlo.