Marta Esquivel: “Están haciendo camisas del Lero Lero”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Marta Esquivel, diputada por el partido Pueblo Soberano (PPSO), habló del gesto “Lero Lero”.

En los últimos días, el popular gesto cobró relevancia luego que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se lo hizo a un ciudadano cartaginés el pasado 14 de setiembre.

Además, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, hizo el mismo gesto a la barra de público en la Asamblea Legislativa.

Esquivel se refirió a esto y dijo que hay “temas más relevantes” que un simple gesto.

“Si tanta popularidad le quieren dar, ya hasta camisas se están haciendo”, expresó la diputada por Heredia.

La oficialista estuvo con la presidenta Laura Fernández durante su gira por Sarapiquí.