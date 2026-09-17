Industria alimentaria analiza retos con Gobierno

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La industria alimentaria costarricense reunió este jueves a empresarios, expertos y autoridades del Gobierno durante la XIX edición del Congreso Nacional de la Industria Alimentaria 2026, organizado por la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).

El encuentro contó con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, así como de autoridades de las carteras de Comercio Exterior, Economía, Industria y Comercio, Salud y Obras Públicas y Transportes.

Durante la actividad se analizaron los principales retos que enfrenta actualmente este sector, entre ellos el comportamiento del consumo interno, el tipo de cambio y las condiciones internacionales que afectan la producción, inversión y exportación de alimentos.

Los participantes también abordaron la necesidad de fortalecer la competitividad de la industria y mejorar las condiciones para que las empresas puedan producir, invertir y competir tanto en el mercado nacional como internacional.

El Congreso permitió además poner sobre la mesa las nuevas tendencias que están transformando el consumo y el comercio de alimentos, así como los desafíos que plantea el escenario económico y geopolítico internacional.