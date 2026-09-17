Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias en la planificación previa de 11 proyectos de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), los cuales representan una inversión estimada de ¢2.793 millones.

La auditoría, publicada este jueves, determinó que en los 11 proyectos revisados faltaban elementos de formulación y evaluación exigidos por la normativa, según el tipo de obra. Diez corresponden a obras y equipamiento menores y uno a formación de capital físico.

Las deficiencias fueron identificadas en la fase de preinversión, es decir, el proceso previo a ejecutar una obra.

En esta etapa se deben identificar las necesidades de cada centro educativo, analizar posibles soluciones y determinar cuál alternativa resulta más adecuada antes de invertir los recursos públicos.

Centros educativos analizados

Escuela Bananito

Colegio Alejandro Quesada

Escuela Alvaro Terán

Escuela Corazón de Jesús

Escuela San Miguel Oeste

Escuela Punta de Lanza

Liceo de Costa Rica

Escuela Los Ángeles

Escuela Lucila Gurdián Morales

Escuela Duchäbl

Escuela San Rafael

Riesgo de atrasos y mayores costos

La CGR encontró que los procedimientos no incorporan aspectos como objetivos, alternativas de solución, análisis ambientales y de mercado, así como la identificación y valoración de riesgos. Es decir, se planificaron obras con estudios incompletos.

La cartera tampoco tiene cómo determinar cuándo un proyecto debe continuar, suspenderse o postergarse.

La Contraloría advirtió que estas condiciones aumentan el riesgo de que las obras requieran posteriormente ajustes, modificaciones, rediseños o reprocesos, con efectos sobre los plazos, costos y el uso eficiente de los recursos públicos.

El órgano ordenó al MEP corregir los problemas detectados.