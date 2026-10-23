Identifican a víctima de mortal accidente en Ruta 32

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la mujer que perdió la vida en el choque entre un camión y un vehículo sobre la Ruta 32.

La víctima era de apellido Solís, de 31 años.

De acuerdo con los agentes judiciales, la mujer viajaba en un vehículo en sentido San José-Limon, cuando, por razones que se están investigando, habría perdido el control, invadiendo el carril contrario y colisionando contra un camión.

La mujer fue declarada sin signos vitales en el lugar por las autoridades correspondientes.