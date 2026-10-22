Choque entre camión y vehículo en Ruta 32: una joven fallecida

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Una colisión entre un camión y un vehículo en la conocida “vuelta de los sustos” sobre la Ruta 32 dejó como saldo una mujer fallecida la tarde de este jueves.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, abordaron a la víctima de aproximadamente 25 años, quien se encontraba prensada dentro del vehículo; tras la liberación de la mujer, los paramédicos la declararon fallecida en el sitio.

Por su parte, valoraron a un hombre adulto, el cual no requirió traslado hacia el centro médico.