Las autoridades identificaron como Jara, de 25 años y nacionalidad nicaragüense, a la mujer que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en el sector de Puente de Piedra de Grecia, sobre la Ruta 1.

Lea: Fotos y videos: Reportan colapso vial por mortal accidente en Ruta 1

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 8:30 a.m. cuando la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que, por razones que se investigan, colisionó contra un vehículo que circulaba en la misma dirección.

El impacto provocó que los ocupantes de la moto salieran expulsados, y en ese momento un camión de carga pesada que transitaba en sentido contrario pasó por encima de la mujer, quien falleció en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.