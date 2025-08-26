Este martes se reportó colisión múltiple entre un camión, un vehículo liviano y una motocicleta en el sector de Grecia sobre la Ruta 1.

Producto del incidente, la ruta tuvo que ser cerrada para que las autoridades trabajaran en la escena.

Esto provocó gran congestionamiento vehicular en rutas alternas a la carretera del suceso.

Sobre el choque

La colisión provocó que una mujer fuera declarada sin signos vitales al quedar prensada debajo de un camión y dejó a otro hombre en condición crítica, según la Cruz Roja Costarricense.

La Cruz Roja destacó que recibieron la alerta a las 8:35 a.m. y al sitio movilizaron múltiples recursos de soporte avanzado y rescate.

El cuerpo de la mujer fue liberado con el fin de remitirlo a las autoridades policiales.