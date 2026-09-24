Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima de un homicidio en Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.

Según información de las autoridades, se trata de un hombre de apellido Mora de 20 años, el cual presentaba múltiples heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Presuntamente, Mora habría salido del corredor de su casa cuando aparentemente dos sujetos llegaron y uno de ellos le disparó en múltiples ocasiones, dándose a la fuga.

Los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo, remitiéndolo al laboratorio judicial para la respectiva autopsia; además, en la inspección ocular, se recolectaron indicios balísticos, los cuales se enviaron para que sean analizados.

La investigación continúa por parte de los agentes del OIJ de Cartago para determinar el móvil de lo sucedido y dar con los homicidas.