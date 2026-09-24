Homicidio en Cartago: sospechoso huyó a pie

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un joven de aproximadamente 22 años perdió la vida luego de recibir al menos 10 impactos de bala en el sector de Oreamuno, Cartago.

Según versión preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 11:45 a.m cuando la víctima se encontraba en su casa y un sujeto lo llamó para que saliera, por lo que el joven atiende el llamado y sale y es impactado con un arma de fuego de 9 milímetros.

El sospechoso habría huido a pie por unos potreros. Tanto la Fuerza Pública como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.