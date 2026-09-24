Homicidio en Cartago: sospechoso huyó a pie

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Un joven de aproximadamente 22 años perdió la vida luego de recibir al menos 10 impactos de bala en el sector de Oreamuno, Cartago.
Según versión preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 11:45 a.m cuando la víctima se encontraba en su casa y un sujeto lo llamó para que saliera, por lo que el joven atiende el llamado y sale y es impactado con un arma de fuego de 9 milímetros.
El sospechoso habría huido a pie por unos potreros. Tanto la Fuerza Pública como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.
Con información del corresponsal Joaquín Salas.