Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Picado, de 38 años, al hombre que murió tras ser atacado a balazos la noche de este domingo, en el sector de La Campiña, en Cartago.

Según el informe judicial, los hechos ocurrieron después de las 8:00 p.m., cuando la víctima se encontraba dentro de una vivienda.

“Se encontraba dentro de una vivienda cuando en apariencia lo llegaron a buscar y una vez que este salió le dispararon en múltiples ocasiones”, explicó el OIJ.

En apariencia recibió un disparo en la cabeza, el cual le provocó la muerte en el sitio.

Foto: corresponsal Joaquín Salas.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre con una herida por arma de fuego en la cabeza, quien se encontraba sin signos vitales en el lugar”, indicó la benemérita.

De momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio. El caso continúa bajo investigación del OIJ para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.