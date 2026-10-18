Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras ser víctima de un ataque armado la noche de este domingo, en La Campiña, entre Tejar de El Guarco y el sector de Agua Caliente, Cartago.

La emergencia fue reportada alrededor de las 7:50 p.m., cuando alertaron sobre un hombre herido por impactos de arma de fuego y sin signos vitales. Al sitio se desplazó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense.

Video: cortesía corresponsal Joaquín Salas.

Según la información preliminar, dos sujetos habrían atacado a balazos al hombre, quien presuntamente intentó refugiarse en su vivienda; sin embargo, falleció en la entrada de la propiedad.

Foto: corresponsal Joaquín Salas.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.