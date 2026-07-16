Hospital de Alajuela con nuevos equipos médicos

Los pacientes del Hospital San Rafael de Alajuela tendrán un mejor equipamiento en 10 diferentes áreas, entre ellas, pediatría, oftalmología, ginecología y cuidados intensivos.

En el centro médico recibieron 150 nuevas camas hospitalarias, 46 camillas, así como dos equipos de hemodiálisis, unidades oftalmológicas, un colonoscopio pediátrico, microscopios y monitores para uso del personal médico.

“Es un gran beneficio para la población de este hospital. Hemos adquirido estos equipos médicos que corresponden a la necesidad con respecto a equipos médicos más tecnológicos y ayudará a diagnósticos y tratamientos”, indicó Benji Gómez, de la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela.

La donación fue realizada por la Junta de Protección Social (JPS) como parte de sus programas de beneficios sociales. En total, son más de ¢1853 millones de colones.

“Damos un paso en cuanto a salud pública en el país. Esta inversión traerá múltiples servicios ya tienen nuevos equipos y nos alegra porque mejorará la calidad de vida de miles de costarricenses”, manifestó Paola Nájera, presidenta de la JPS.

Este proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Salud y permitirá un mejor tratamiento de los pacientes de este centro médico.