Salud alerta por medicamento falsificado para tratar el cáncer

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria tras la detección de dos lotes falsificados del medicamento Darzalex (daratumumab), utilizado para tratar algunos tipos de cáncer y enfermedades hematológicas poco frecuentes, los cuales cuentan con registro sanitario en Costa Rica.

La advertencia surge luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara la Alerta n.° 3/2026, en la que informa sobre la circulación de productos falsificados detectados en Maldivas y México.

Darzalex. Foto: Ministerio de Salud.

Los medicamentos afectados corresponden a las presentaciones:

Darzalex 100 mg/5 mL concentrado para solución para infusión.

Darzalex 400 mg/20 mL concentrado para solución para infusión.

Según el Ministerio, el fabricante del medicamento original confirmó que los números de lote MYS7381 y STV1K01 no son válidos, por lo que cualquier producto que porte esos códigos debe considerarse falsificado y no debe administrarse a ningún paciente.

Las autoridades explicaron que uno de los lotes incluso presentaba partículas visibles, lo que hace sospechar una posible contaminación del producto y aumenta el riesgo de infecciones o complicaciones durante la aplicación.

El Ministerio advirtió que el uso de este medicamento falsificado representa un riesgo importante para la salud, ya que no existe garantía sobre su composición, calidad, esterilidad o contenido del principio activo.

Incluso, podría no contener daratumumab o incluir sustancias diferentes o potencialmente dañinas, lo que impediría que los pacientes reciban el tratamiento adecuado para su enfermedad.

Esta situación podría provocar la falta del efecto terapéutico esperado, reacciones adversas e incluso favorecer la progresión del cáncer o de otros trastornos hematológicos para los cuales está indicado el medicamento.

¿Qué recomienda el Ministerio de Salud?

Las autoridades solicitaron a la población y a los establecimientos de salud: