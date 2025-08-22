Un hombre fue asesinado durante una balacera ocurrida en el barrio Pueblo Nuevo de Limón, frente a la iglesia Católica y a pocos metros de la escuela del lugar.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo de la víctima quedó tendido en la vía pública con múltiples impactos de bala. Por ahora, no se ha confirmado su identidad ni las causas que originaron el ataque.

Las autoridades mantienen un despliegue en la zona y se espera un reporte oficial que aporte más detalles sobre lo ocurrido. Medios locales confirmaron la información a través de sus redes sociales.