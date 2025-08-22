La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz anunció este viernes la suspensión total de todas las visitas (generales e íntimas) en los centros penitenciarios de San Rafael de Alajuela durante este 22 de agosto y todo el fin de semana.

“Se aclara que es todas las visitas íntimas y general durante todo el fin de semana”, indicaron las autoridades.

Esto como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El Ministerio aclaró en un comunicado que la disposición es amplia y temporal.

La decisión se da en medio de un clima de alerta, luego de que trascendiera información confidencial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre un supuesto plan de fuga en el sistema penitenciario, que incluiría armas, vehículos blindados y toma de rehenes.

Incluso, esta situación obligó a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa a suspender una visita programada para este viernes al centro penal La Reforma.