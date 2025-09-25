El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este jueves sobre el hallazgo de un hombre adulto sin vida en Parrita.

El hecho se dio pasadas las 5:00 p.m. del miércoles, específicamente en el sector de Isla Damas.

Según informaron las autoridades, vecinos que transitaban por la zona alertan a sobre el hallazgo de un cuerpo.

Otro hallazgo en Parrita

El OIJ identificó a la víctima como un adulto de apellido Mata, de 61 años, en apariencia y de manera preliminar habría muerto por sumersión.

Agentes Judiciales realizaron levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia y esclarecer con exactitud las causas de la muerte.

El caso continúa en investigación.