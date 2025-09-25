El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el hallazgo de una persona sin vida sobre vía pública en el sector del Playón Sur de Parrita.

La alerta se habría dado a las 5:00 a.m. de este jueves, luego de que vecinos de la zona encontraran el cuerpo.

Agentes del OIJ se apersonaron al sitio y destacaron que el cuerpo tendría aproximadamente 5 impactos de arma de fuego.

Además, la víctima fue identificada como un hombre de apellido Astúa de 41 años.

De momento el caso se mantiene en investigación para esclarecer los hechos y dar con la dinámica del incidente.