El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este viernes la detención de un hombre sospechoso de un delito enmarcado en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Esto se dio gracias a un allanamiento desarrollado específicamente en una vivienda en Cieneguita de Limón.

Este sujeto, cuya identidad no ha sido comunicada, figura como sospechoso amenazar constantemente de muerte con un arma de fuego tipo fusil de asalto.

La víctima se encargó de interponer una denuncia, y luego de las diligencias de investigación, las autoridades allanaron la vivienda del sospechoso.

Durante el registro de la propiedad, las autoridades judiciales lograron ubicar y decomisar un arsenal significativo:

Un arma de fuego tipo fusil AR-15.

Un cargador en espiral.

Munición variada.

Sustancia que aparenta ser droga tipo cocaína.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público junto con un informe policial detallado para que se defina su situación jurídica.