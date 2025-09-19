Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Delegación Regional de Limón realizaron un allanamiento la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025.

Gracias a esto se logró detener a un hombre, cuya identidad no fue revelada, como sospechoso de un delito enmarcado en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

La investigación inició meses atrás, después de que una mujer denunciara que el sujeto la amenazaba de muerte de forma constante.

La víctima especificó en su denuncia que las amenazas se realizaban con un fusil de asalto.

La intervención tuvo lugar a las 5:00 a.m. en una vivienda en Cieneguita de Limón.

Durante el registro de la propiedad, las autoridades judiciales lograron ubicar y decomisar un arsenal significativo:

Un arma de fuego tipo fusil AR-15.

Un cargador en espiral.

Munición variada.

Sustancia que aparenta ser droga tipo cocaína.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público junto con un informe policial detallado para que se defina su situación jurídica.