Magistrada Patricia Vargas es electa presidenta de la Corte

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La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Vargas fue electa este lunes con un total de 12 votos durante la sesión de la Corte Plena, tras realizarse 5 votaciones.
Es la segunda vez en la historia del Poder Judicial que una mujer presidirá la Corte Suprema de Justicia, después de Zarela Villanueva.
Una de las solicitudes de las personas que asistieron al salón de Corte Plena es una figura femenina estuviera al frente del Poder Judicial.
Vargas, quien es magistrada de la Sala III desde 2023, indicó que buscará el diálogo con los demás Poderes de la República, pero con el respeto de todas las partes.
Asimismo, afirmó que buscaría la defensa de la independencia judicial y del tema presupuestario de la institución.