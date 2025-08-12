Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detuvieron a un hombre de nacionalidad nicaragüense, de apellido Melgara y 49 años, sospechoso de utilizar la venta de copos y granizados como fachada para comercializar drogas.

La investigación inició en julio, tras recibir información sobre la aparente actividad ilícita que se desarrollaba en el parque central del cantón. De acuerdo con el OIJ, el sospechoso atendía a sus clientes como vendedor ambulante, mientras presuntamente realizaba transacciones de droga.

Lea más: Muere niña de 9 años en mortal accidente en Osa: conductor huyó

Este lunes por la tarde, durante una vigilancia en el parque Héctor Zúñiga de Liberia, los agentes lograron detenerlo. En la intervención se decomisó dinero en efectivo, tanto en colones como en dólares, que se presume provendría de la venta de estupefacientes.

El detenido fue remitido al Ministerio Público para la respectiva investigación y eventual solicitud de medidas cautelares.