Una niña de 9 años perdió la vida la tarde de este martes en Coronado de Osa, luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado de frente por otro automotor cuyo conductor se dio a la fuga.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió sobre un puente Bailey que solo permite el paso de un vehículo a la vez. En ese momento, el carro de la menor cruzaba en sentido permitido mientras varios automóviles esperaban su turno al otro lado.

De forma repentina, un vehículo que venía en sentido contrario adelantó a todos los que aguardaban y se metió al puente, colisionando de frente contra el automotor de la víctima. La niña viajaba en el asiento trasero con cinturón de seguridad.

Tras el choque, el conductor responsable huyó del sitio. Dentro de su vehículo las autoridades hallaron una considerable cantidad de licor que se presume de contrabando.

El OIJ investiga el caso como homicidio culposo, mientras que la Policía de Control Fiscal indaga el presunto contrabando. La autopsia determinará la causa exacta de la muerte.