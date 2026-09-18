Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, calificó como “sumamente preocupante” que Estados Unidos mantenga a Costa Rica entre los principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial firmada por Donald Trump y presentada al Congreso estadounidense el 15 de setiembre.

La legisladora aseguró que la situación podría tener implicaciones para el país debido a la importancia de Estados Unidos como socio comercial y como mercado emisor de turistas hacia Costa Rica.

“Esa es una noticia sumamente preocupante. Estados Unidos no solo es nuestro primer socio comercial, sino que es también nuestra primera fuente de turismo hacia Costa Rica”, manifestó Gordienko.

La determinación presidencial estadounidense incluye a Costa Rica junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

No obstante, Estados Unidos aclara que la inclusión en esa lista no refleja necesariamente los esfuerzos realizados por cada gobierno contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos.

La designación del país no es nada nuevo, ya que al menos en los últimos seis años, Estados Unidos ha incluido a los países centroamericanos en la clasificación.

El presidente Donald Trump. Foto: AFP.

Costa Rica tampoco figura entre los países que Washington considera que “no han cumplido de manera demostrable” sus compromisos contra el tráfico de drogas. Para el periodo analizado, esa categoría corresponde a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.