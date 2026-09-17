Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Costa Rica fue incluida nuevamente por Estados Unidos entre los principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial firmada por Donald Trump y presentada al Congreso estadounidense el 15 de setiembre.

La lista contempla a 23 países, entre ellos Costa Rica, México, Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela, además de Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, Laos y Pakistán.

Sin embargo, el documento hace una precisión importante: formar parte de esta relación no significa necesariamente que el Gobierno del país haya fallado en sus esfuerzos contra el narcotráfico ni que exista falta de cooperación con Washington.

“La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno en la lucha contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos”, señala la determinación presidencial.

De acuerdo con Washington, la inclusión responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el tránsito o la producción de drogas ilícitas o de sustancias químicas utilizadas como precursores, incluso cuando los gobiernos implementan medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

Costa Rica ya había aparecido en la lista correspondiente al año fiscal 2026, por lo que la determinación anunciada esta semana representa una continuidad de esa clasificación.

No está entre los países señalados por incumplimiento

La Casa Blanca establece una diferencia entre los países incluidos en la lista general y aquellos a los que acusa específicamente de no haber realizado esfuerzos sustanciales para cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

Para el año fiscal 2027, Estados Unidos señaló en esa segunda categoría a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Costa Rica no figura entre esas cuatro naciones.

En el caso de Colombia, por ejemplo, Trump mantuvo el señalamiento y cuestionó los resultados de la lucha contra los cultivos de coca y las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Al mismo tiempo, el mandatario indicó que la cooperación estadounidense con Bolivia, Birmania y Colombia continúa siendo de interés para Washington.