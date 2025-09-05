La Fundación Nórdicos de Costa Rica de Costa Rica anunció una feria de adopción que tendrá lugar este sábado 6 de setiembre.

Esta organización se encuentra dándole los cuidados necesarios a Martín, el perrito que fue arrastrado por 2 hombres en Moravia.

Pero también destacan que no solo tienen a su cuidado a este, sino de muchos animales más. De hecho, compartieron una carta en donde destacan que están al tope de su capacidad y necesitan ayuda de distintas maneras.

Allí radica la importancia de esta feria, debido a que es necesario encontrarles una nueva casa, una en la que reciban el amor que el peludito merece.

Oso

Mishu

Lily

Rio

Kai

Coco

Kenai

Floky

Bobby

Estrella

Baby

La feria se desarrollará el sábado 6 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Esta será al costado oeste del cementerio de Purral. Las personas pueden encontrar el lugar exacto como Fundación Nórdicos de Costa Rica.

Foto: Wilbert Hernández.

Requisitos para adoptar:

Contar con casa propia.

Presentar mínimo 5 fotografías de toda la propiedad.

Presentar cédula de identidad.

Tener patio o especio recreativo para el perro con cierre perimetral completo anti escape.

Contar con una economía estable.

Si tienes más perros, traerlos para presentarlos.

Cancelar cuota de adopción.

Foto: Wilbert Hernández.

Además, como información relevante para tener en cuenta, la fundación destacó lo siguiente:

No se guardan perros.

Priorizamos a quienes nos visitan.

No se atienden adopciones por WhatsApp ni redes.

Foto: Wilbert Hernández.

A su vez, todos aquellos que deseen colaborar con la fundación debido al complicado momento que cruzan, pueden apoyar al Sinpe Movil ⁨6322-6120⁩ a nombre de Fundación Nórdicos de Costa Rica.

O también pueden en la siguiente cuenta: