La Fundación Nórdicos de Costa Rica de Costa Rica anunció una feria de adopción que tendrá lugar este sábado 6 de setiembre.
Esta organización se encuentra dándole los cuidados necesarios a Martín, el perrito que fue arrastrado por 2 hombres en Moravia.
Pero también destacan que no solo tienen a su cuidado a este, sino de muchos animales más. De hecho, compartieron una carta en donde destacan que están al tope de su capacidad y necesitan ayuda de distintas maneras.
Allí radica la importancia de esta feria, debido a que es necesario encontrarles una nueva casa, una en la que reciban el amor que el peludito merece.
La feria se desarrollará el sábado 6 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Esta será al costado oeste del cementerio de Purral. Las personas pueden encontrar el lugar exacto como Fundación Nórdicos de Costa Rica.
Requisitos para adoptar:
- Contar con casa propia.
- Presentar mínimo 5 fotografías de toda la propiedad.
- Presentar cédula de identidad.
- Tener patio o especio recreativo para el perro con cierre perimetral completo anti escape.
- Contar con una economía estable.
- Si tienes más perros, traerlos para presentarlos.
- Cancelar cuota de adopción.
Además, como información relevante para tener en cuenta, la fundación destacó lo siguiente:
- No se guardan perros.
- Priorizamos a quienes nos visitan.
- No se atienden adopciones por WhatsApp ni redes.
A su vez, todos aquellos que deseen colaborar con la fundación debido al complicado momento que cruzan, pueden apoyar al Sinpe Movil 6322-6120 a nombre de Fundación Nórdicos de Costa Rica.
O también pueden en la siguiente cuenta:
- Cliente: FUNDACION NORDICOS DE COSTA RICA
- Número de cuenta BAC: 953920857
- Número de cuenta IBAN: CR05010200009539208576