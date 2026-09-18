Fuertes lluvias provocan inundaciones en sectores de Heredia

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó que, debido a las fuertes lluvias de esta tarde, algunos sectores de Heredia han presentado inundaciones.

Los incidentes fueron reportados en Belén y Barva por saturación de alcantarillado, mientras que en el cantón de Flores ocurrió un desbordamiento de Quebrada Flores, afectando acceso al Residencial Villa Flores.

Por su parte, en la Ruta Nacional 123 notifican que no hay paso para vehículos livianos, por saturación de alcantarillado.

La CNE indicó que los Comités Municipales de Emergencia se encuentran dándole seguimiento a los sectores afectados.