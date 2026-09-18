CNE declara alerta amarilla y naranja en gran parte del país
Tras fuertes lluvias y el fenómeno de El Niño.
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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla y naranja en gran parte del país este viernes debido a las fuertes lluvias y al fenómeno de El Niño.
Los territorios con alerta naranja son:
Pacífico Norte: La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Carrillo, Hojancha, Nandayure, San Cruz, Nicoya.
Pacífico Central: Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita, Quepos.
Zona de los Santos: Tarrazú, León Cortés, Dota.
Por su parte, las zonas con alerta amarilla son:
Pacífico Sur: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Corredores.
Valle Central: Turrubares, Aserrí, Acosta, Puriscal, Alajuela, Atenas, Grecia, Poás, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana, Tibás, Vázquez de Coronado, La Unión, Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno, Alvarado y Jiménez.
Zona Norte Occidental: Upala, Los Chiles, Guatuso.
De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, este escenario ya estaba previsto por las autoridades, por lo que el Gobierno ya habían preparado una estrategia con las instituciones correspondientes
Ante la situación, la CNE pide tomar las siguientes medidas:
A las instituciones en general, desarrollar acciones contingentes según lo establecido en los artículos 25, 27 y 45 de la Ley Nacional de Prevención del Riesgo y Atención, principalmente planificación institucional fundamentada en la vigilancia y la prevención como elemento esencial.
A todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, planificar de manera contingente y bajo un esquema sectorial, escenarios de posibles impactos ante la presencia de El Niño en el territorio nacional que podrían afectar o estén afectando la prestación de servicios esenciales.
Dar seguimiento a la evolución del fenómeno e informar de forma constante a la CNE, a través de sus instancias tales como CCE, CME, CRE y COE sobre las afectaciones que se estén presentando en los territorios.
Asesorar, orientar y comunicar las acciones de las instituciones del Estado y demás organizaciones de los ámbitos civil y privado en aquellas regiones del territorio nacional donde se prevé que el impacto sea mayor o se estén presentando afectaciones.
Sensibilizar a las autoridades institucionales y a la población sobre las causas del fenómeno y las medidas preventivas y de atención ante una eventual emergencia.
Mantenerse informados y aplicar la información técnica generada a través de la COENOS y de la información oficial que emiten el IMN y la CNE.
Revisar los planes de contingencia y de ser necesario movilizar recursos para reducir los potenciales impactos.