CNE declara alerta amarilla y naranja en gran parte del país

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta amarilla y naranja en gran parte del país este viernes debido a las fuertes lluvias y al fenómeno de El Niño.

Los territorios con alerta naranja son:

Pacífico Norte: La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Carrillo, Hojancha, Nandayure, San Cruz, Nicoya.

Pacífico Central: Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita, Quepos.

Zona de los Santos: Tarrazú, León Cortés, Dota.

Por su parte, las zonas con alerta amarilla son:

Pacífico Sur: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, Corredores.

Valle Central: Turrubares, Aserrí, Acosta, Puriscal, Alajuela, Atenas, Grecia, Poás, Naranjo, Palmares, San Ramón, Sarchí, Zarcero, Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Montes de Oca, Mora, Moravia, San José, Santa Ana, Tibás, Vázquez de Coronado, La Unión, Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno, Alvarado y Jiménez.

Zona Norte Occidental: Upala, Los Chiles, Guatuso.

De acuerdo con Alejandro Picado, presidente de la CNE, este escenario ya estaba previsto por las autoridades, por lo que el Gobierno ya habían preparado una estrategia con las instituciones correspondientes

Alejandro Picado, presidente de la CNE

Ante la situación, la CNE pide tomar las siguientes medidas: