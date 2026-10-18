Fuertes lluvias ocasionan emergencias en la GAM

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias de este domingo han ocasionado varias emergencias en diferentes zonas de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Según reportes de la Comisión Nacional de Emergencias, hasta este momento se reportan 37 incidentes.

Los cantones de San Pablo y San Rafael de Heredia son los que concentran la mayoría de los casos, principalmente por saturación de los sistemas de alcantarillado, calles y viviendas inundadas.

Saturación de alcantarillado en Heredia centro. Vídeo: Cortesía CNE.

Otros sectores de Heredia que también se han visto afectados son Santo Domingo, Flores y el cantón Central.

Además, según autoridades, se registran fuertes lluvias en varios puntos de San José, como Montes de Oca, Escazú y Alajuelita.

Las autoridades se mantienen dando seguimiento a los incidentes y valorando las situaciones reportadas.

La CNE le recuerda a la población evitar pasar por calles inundadas, ríos o quebradas crecidas, así como mantenerse informados por los canales oficiales.

Saturación de alcantarillado en ruta nacional 112, Las Cruces, San Pablo. Vídeo: Cortesía CNE.

Por otra parte, la Cruz Roja Costarricense atiende varios reportes por inundaciones e incidentes en el sector de Concepción, San Rafael de Heredia. Uno de ellos relacionado con un motociclista que en apariencia fue arrastrado por la corriente cerca del puente Bermúdez, en Concepción.

Unidades de rescate de la Cruz Roja se mantienen en el lugar con apoyo de un vehículo de primera intervención del comité de San Isidro de Heredia. Esta emergencia se encuentra en desarrollo.