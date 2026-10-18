Paredón cae sobre casa tras deslizamiento en Heredia

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias registradas este domingo provocaron varias emergencias en diferentes comunidades del país, entre ellas un deslizamiento en San Pablo de Heredia, donde un paredón habría caído sobre una vivienda.

Imágenes del medio Heredia por Media Calle muestran la magnitud de las fuertes lluvias.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte alrededor de las 2:59 p. m. Según la información preliminar, varias personas no podían salir del lugar debido a la inundación de la calle. Una unidad de rescate y personal de primera respuesta se dirigen al sitio para atender la emergencia.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos informó que también atiende otras situaciones relacionadas con las precipitaciones.

En el sector de Cruces, en San Pablo de Heredia, los equipos trabajaban en el rescate de personas por inundaciones. Mientras tanto, en Santiago de San Rafael, se reportó el desbordamiento de una quebrada.

Además, en Guachipelín de Escazú, frente al EBAIS, los bomberos atendían el rescate de personas atrapadas por las inundaciones.

En Grifo de Puriscal, San José, se reportó la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico.

Las autoridades se mantienen atendiendo las emergencias ocasionadas por las condiciones