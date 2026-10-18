Paredón cae sobre casa tras deslizamiento en Heredia

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Las fuertes lluvias registradas este domingo provocaron varias emergencias en diferentes comunidades del país, entre ellas un deslizamiento en San Pablo de Heredia, donde un paredón habría caído sobre una vivienda.
Imágenes del medio Heredia por Media Calle muestran la magnitud de las fuertes lluvias.
La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte alrededor de las 2:59 p. m. Según la información preliminar, varias personas no podían salir del lugar debido a la inundación de la calle. Una unidad de rescate y personal de primera respuesta se dirigen al sitio para atender la emergencia.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos informó que también atiende otras situaciones relacionadas con las precipitaciones.
Las autoridades se mantienen atendiendo las emergencias ocasionadas por las condiciones