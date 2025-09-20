Tras una persecución de las autoridades a una lancha cargada de droga, la embarcación encalló en playa Pavones de Golfito y un hombre falleció al intentar huir.

Las autoridades evidenciaron la cantidad de droga que transportaba, la cual se presume que es de 2 toneladas.

Fotografía cortesía MSP

Fotografía cortesía MSP

El operativo se realizó en conjunto entre autoridades de guardacostas y de la Administración de Control de Drogas (DEA), según informaron las autoridades.

Al embarcar, los tres sujetos que viajaban en la noche perseguida por guardacostas, se lanzaron. Dos lograron huir y el otro quedó malherido en el sitio, por lo que minutos después fue declarado sin vida.

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades.