Un brutal accidente de tránsito entre un vehículo liviano y un vehículo pesado tuvo lugar este sábado en el sector de Alajuela, Naranjo, San Juan, Vuelta los Morales.

“La Cruz Roja costarricense envía varias unidades de ambulancia local y determina que hay tres pacientes en condición crítica y dos en condición urgente”, destacó Cruz Roja.

Para la atención de la emergencia, Cruz Roja movilizó tres unidades entre básicas, rescate y avanzada.

“Dos de las pacientes críticas fueron trasladadas al Hospital San Ramón, otra al Hospital San Rafael de la Alajuela y dos urgentes fueron trasladados al Hospital de Grecia. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes”, confirmó Cruz Roja.

Declaraciones Cruz Roja: