Un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y un vehículo pesado tuvo lugar este sábado.

Así lo confirmó la Cruz Roja Costarricense, donde destacan que el incidente se dio en el sector de Alajuela, Naranjo, San Juan, Vuelta los Morales.

Al llegar a la escena, las autoridades valoran un total de 5 personas gravemente heridas. De estas, 4 fueron trasladadas en condición crítica y una en condición urgente.

Para la atención de la emergencia, Cruz Roja movilizó tres unidades entre básicas, rescate y avanzada.