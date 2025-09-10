La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Alajuela, efectuó este miércoles 4 allanamientos en el sector de Copán en Montecillos de Alajuela, donde desarticuló parte de una narcoestructura vinculada a la venta y distribución de crack.

Entre los hallazgos surgió uno inesperado: una iguana de gran tamaño mantenida en una jaula dentro de una de las viviendas.

De acuerdo con las autoridades, el operativo se desarrolló contra una organización criminal liderada presuntamente por 3 hermanos de apellido Castro.

Operativo en Alajuela. Foto: Wilbert Hernández.

En las inspecciones, además de droga dosificada, un arma de fuego y municiones, se localizó al animal, lo que obligó a coordinar con las instituciones ambientales correspondientes, esto debido a que indicaron que el animal tenía permisos de SENASA.

Iguana decomisada. Foto: Wilbert Hernández.

“El animal estaba en uno de los objetivos que estamos allanando, prácticamente en un domicilio que se utiliza también como búnker. En el momento de hacer el ingreso estaba una persona en una silla, la parte de afuera era el vendedor en ese momento, y además de otros consumidores“, explicó Stephen Madden, director de la PCD.

Madden señaló que la iguana estaba en una jaula dentro de una vivienda utilizada para la venta de drogas.

“Estamos verificando el tema con la autoridad respectiva, con el tema de la protección de animales y estamos todavía en el proceso de lo que es la inspección de los demás puntos“, añadió.

Operativo en Alajuela. Foto: Wilbert Hernández.

El caso se enmarca en una investigación contra un grupo que ha generado un clima de violencia en Copán, incluyendo balaceras y un ataque armado en junio pasado contra un vehículo del OIJ. Durante los allanamientos las autoridades contabilizaron unas 700 dosis de crack listas para el consumidor final.

Operativo en Alajuela. Foto: Wilbert Hernández.

La PCD espera detener a unas 10 personas vinculadas con esta estructura criminal, mientras la iguana quedó bajo custodia a la espera de la intervención de las autoridades de vida silvestre.