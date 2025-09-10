La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Alajuela, realizó la mañana de este miércoles 4 allanamientos en viviendas ubicadas en el sector de Copán, en Montecillos de Alajuela, con el objetivo de intervenir una organización criminal dedicada al narcomenudeo.

De acuerdo con las autoridades, la estructura estaría liderada por 3 hermanos de apellido Castro y operaba de forma violenta en la zona, generando temor entre los vecinos y constantes enfrentamientos armados para el control del territorio.

Operativo en Alajuela. Foto: Wilbert Hernández.

“Estamos golpeando de manera positiva una estructura familiar integrada por algunas personas de apellido Castro que tienen un parentesco, son hermanos. Pretendemos detener 10 personas”, explicó Stephen Madden, director de la PCD.

Allanamientos

Durante la operación ya han ubicado unas 700 dosis de crack listas para su distribución, además de un revólver calibre .38, municiones y dinero en efectivo.

En el sitio también encontraron una iguana de gran tamaño que era mantenida enjaulada como mascota, por lo que coordinan con las autoridades ambientales para atender el caso.

Iguana decomisada. Foto: Wilbert Hernández.

“Este es un lugar conocido como Copán, un sitio que se ha tornado sumamente conflictivo, violento. Recientemente, en el mes de junio, agentes del OIJ fueron sacados prácticamente de la zona a punta de disparos. El vehículo quedó con varios impactos de bala, lo que viene a mostrar que es un lugar sumamente complicado para realizar actividades policiales“, señaló Madden.

Los allanamientos se efectuaron con apoyo de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la Unidad Canina, la Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Aérea.

Operativo en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

“Ya tenemos algunos reportes que hemos localizado droga dosificada, es decir, lista para el consumidor final. Además, estamos verificando el tema con la autoridad respectiva en lo que tiene que ver con la protección de animales, porque en uno de los domicilios se localizó la iguana en una jaula“, detalló Madden.

La PCD espera que en total sean detenidas al menos 10 personas relacionadas con esta estructura criminal, las cuales quedarán a la orden del Ministerio Público.