Carritos de compras, mamones, bolsos y otros artículos fueron parte de los decomisos realizados por la Policía Municipal de San José en operativos de control contra la venta ambulante.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, explicó que estas intervenciones buscan garantizar el orden público.

“Entendemos la complejidad del fenómeno del comercio informal. Naturalmente, nuestra sociedad tiene muchos desafíos de carácter económico y social. Pero también hay desafíos de seguridad y la ciudad necesita control”, señaló.

Los operativos se enmarcan en las acciones de la Municipalidad de San José para regular la ocupación del espacio público y prevenir riesgos para los transeúntes.