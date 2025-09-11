Un nuevo tiroteo dejó un hombre fallecido la tarde de este jueves en Oreamuno de Cartago, lo que representa el segundo homicidio en menos de 24 horas en esta provincia.

El hecho ocurrió detrás de la planta de la JASEC, en el sector conocido como Bosque de Oreamuno, donde un masculino de aproximadamente 35 años recibió impactos de arma de fuego.

Al sitio acudieron unidades de la Cruz Roja, que confirmaron la muerte en el lugar y entregaron la escena a oficiales de la Fuerza Pública para su custodia.

Cabe recordar que el otro hecho armado se registró la noche del miércoles en el sector de Cipreses en Oreamuno de Cartago dejó como saldo a un hombre fallecido y a un menor de 6 años herido.