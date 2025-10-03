Las intensas lluvias de esta tarde provocaron el desborde de un cauce en la parte trasera de la Escuela Concepción Abajo, en Alajuelita, lo que derribó el muro perimetral de la institución y un portón metálico de la iglesia Metodista El Sinaí, ubicada a un costado del centro educativo.

Foto: Edwin Vega

El colapso generó además daños en la vía principal, donde las correntadas levantaron parte del asfalto y arrastraron varias losetas del muro que quedaron esparcidas sobre la calle. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.

Lea: 11 mil personas viven en cuarterías en San José

Foto: Edwin Vega

Vecinos relataron que segundos antes del derrumbe un estudiante pasó corriendo junto al muro al notar que las losetas se aflojaban; apenas logró cruzar cuando la estructura colapsó. “Es un milagro que el menor esté vivo”, señalaron.

Foto: Edwin Vega

De momento, la Comisión de Emergencia no ha brindado reportes.