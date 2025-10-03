Al menos 11 mil personas viven en condiciones de hacinamiento dentro de cuarterías que se multiplican en el corazón de San José, según detalló Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de la capital a Diario Extra.

“La base poblacional de San José son los habitantes de las cuarterías; hablamos de unas 15.000 personas que viven en el centro, de las cuales 11.000 están en cuarterías”, indicó

El jefe policial explicó que estas residen actualmente en estas estructuras, distribuidas en los cuatro distritos centrales del cantón: Hospital, Merced, Catedral y Carmen.

Aunque la población total que habita en el centro de la capital ronda las 15 mil personas, se calcula que más de dos tercios lo hacen en cuarterías, mientras el resto vive en edificaciones adaptadas o en otro tipo de viviendas colectivas.

Solano describió las cuarterías como una “extensión del precario”, resultado de la falta de vivienda y del aprovechamiento de la infraestructura urbana existente.

El director policial resaltó que la mayoría de las cuarterías reflejan un serio problema de hacinamiento y salubridad, más que de seguridad. Cada mañana, niños con uniformes escolares y trabajadores salen de estas habitaciones improvisadas hacia escuelas y centros de trabajo, evidenciando que para muchas familias es la única opción de vivienda en la capital.



Autoridades lograron desalojar estructura.

Sin embargo, otro sector de cuarterías particularmente las instaladas en edificios adaptados o en antiguos hoteles han sido relacionadas con narcotráfico, explotación sexual y trata de personas.

Incluso se han detectado estructuras utilizadas como “cocinas” de droga, donde se preparan dosis para su distribución en las calles.

“Cada caso de cuartería necesita un entendimiento distinto; no todas representan criminalidad, pero sí reflejan hacinamiento y problemas de salud pública”, añadió.

Caso importante

Uno de los ejemplos más extremos de precariedad urbana en San José se localizó detrás del Museo de los Niños, donde un complejo de bodegas metálicas funcionaba como cuartería.

En el sitio se contabilizaron más de 60 bodegas de 3×3 metros, sin ventanas, iluminación, agua potable ni electricidad. En cada espacio vivían familias completas, algunas con niños pequeños, en condiciones de oscuridad permanente, humedad y hacinamiento crítico, así lo detalló Solano.

Según la autoridad policial, allí llegaron a residir más de 300 personas. Las bodegas operaban como habitaciones improvisadas, cerradas con portones metálicos, en un entorno insalubre y riesgoso para la salud.

Tras meses de gestiones y presiones institucionales, la semana anterior se confirmó que el sitio fue finalmente desalojado y desocupado.

Las autoridades no precisaron el destino de los habitantes algunos se habrían trasladado a otras cuarterías, otros alquilan casas y un grupo podría estar en situación de calle o fuera de la capital.

La Policía Municipal de San José calificó este caso como la cuartería más grande que tuvo la ciudad.

Diario Extra intentó contactar al dueño de la cuartería, sin embargo, al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

400 cuarterías censadas

Aunque se suele asociar este fenómeno con San José, casi un 70% de las cuarterías del país están fuera de la capital, según explicó Solano en base a datos del INEC. A nivel nacional, podrían superar las 2.800.

Solo en San José se han identificado cerca de 400, las cuales están bajo la mira del Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos y la municipalidad capitalina.

Acciones en marcha

La Municipalidad de San José conformó una comisión interna para abordar este problema desde distintas aristas. Mientras que las cuarterías familiares se consideran un tema de hacinamiento y salud pública, los hoteles y pensiones que desvirtúan su función están siendo objeto de procesos legales con miras a su cierre definitivo.

Autoridades insisten en que cada caso necesita un abordaje distinto, pues no todas las cuarterías representan criminalidad, pero sí evidencian la urgencia de políticas habitacionales y de fiscalización más efectivas para rescatar el centro de la capital de la precarización.

Existen distintos tipos

• Viviendas convertidas en cuarterías, donde familias numerosas comparten casas originalmente unifamiliares.

• Edificios comerciales adaptados, como bodegas, oficinas, tiendas o salones, que fueron transformados en habitaciones sin condiciones sanitarias básicas.

• Hoteles y pensiones en desuso, que hoy se alquilan por habitaciones y en muchos casos terminan vinculados a actividades ilícitas.