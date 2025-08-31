Agentes de Fuerza Pública encontraron una granada de fragmentación tras el llamado de alerta por una balacera en Alajuelita.

El hallazgo se dio propiamente la comunidad de Tejarcillos, distrito de San Felipe de Alajuelita.

En el lugar, los agentes también encontraron 8 casquillos de proyectiles calibre 9 m.m.

Fotografía cortesía Fuerza Pública

“Los oficiales habían sido alertados acerca de que en esa localidad se habían registrado unos disparos, por lo cual el personal de la Fuerza Pública se apersonó al sitio para verificar el hecho. Fue así como lograron dar con una granada de fragmentación”, indicaron las autoridades.

No hubo informe de personas detenidas durante las diligencias.