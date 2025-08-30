Agentes de la Policía Municipal y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron de manera articulada un megaoperativo en los barrios del sur de San José.

El objetivo de las diligencias es proteger a la ciudadanía, por lo que requisaron diversas personas a las que se les decomisó armas y drogas.

El operativo se desarrolló en Pavas, Hatillo, La Carpio y otros puntos en el casco central de San José.

Las diligencias se llevaron a cabo en horas de la noche de este viernes 29 de agosto y madrugada de sábado.

Deytel Beita, jefe de operaciones de la Policía Municipal de San José, brinda los detalles:

Fotografía cortesía Policía Municipal de San José