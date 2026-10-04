Fotos: Decomisan más de 33 mil medicamentos contrabandeados

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Policía de Fronteras decomisó 33.255 unidades de diversos medicamentos contrabandeados en el sector de Los Chiles, frontera norte.

De acuerdo con las autoridades, las incautaciones ocurrieron durante dos cumplimientos, el primero de ellos registrado en la localidad de El Parque de Los Chiles, donde fue interceptado un taxi tipo microbús conducido por un costarricense de apellido Alvarado, quien transportaba 29.493 unidades de analgésicos, antiácidos, antigripales, antiinflamatorios y algunos antibióticos cuya venta requiere receta médica.

Foto: MSP

El segundo, durante un patrullaje por el sector conocido como El Muro, los oficiales fronterizos encontraron un bolso que contenía 3.762 unidades de diversos medicamentos, entre estos 18 pastillas de ranitidina, un fármaco retirado del mercado nacional desde hace siete años.

Todo lo decomisado fue entregado al Ministerio de Salud para su destrucción, dado el evidente riesgo que representan estos fármacos para la salud pública.

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