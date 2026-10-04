Cámara captó violento pleito que dejó un fallecido por arma blanca en Goicoechea

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un violento pleito quedó registrado en una cámara de seguridad que dejó como resultado un hombre fallecido por arma blanca en el sector de Guadalupe de Goicoechea, San José.

Según se muestra en el video, un hombre a bordo de una motocicleta se encontraba estacionado afuera de una vivienda, aparentemente discutiendo con las personas que estaban dentro de la misma.

En un determinado momento, la discusión escaló y estas personas abrieron el portón de la vivienda y, en apariencia, el sujeto de la moto junto con otras personas comenzaron una riña hasta que uno de ellos sacó un arma blanca e hirió en tres ocasiones en el tórax a otro.

Según reporte de la Cruz Roja, el hombre fue declarado sin signos vitales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen el caso bajo investigación para esclarecer los hechos.