El Ministerio Público compartió una fotografía sobre la detención de un hombre de apellido Ruiz, conocido con el alias “Guato”, una de las manos derechas de alias Diablo.

La fotografía y el video muestra el momento en que alias “Guato” es trasladado bajo custodia por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras su captura en una zona montañosa de Valle La Estrella, Limón.

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En la imagen se observa al sospechoso de espaldas, esposado con las manos hacia atrás, mientras es escoltado por dos oficiales del OIJ que lo sujetan de ambos brazos.

Viste una camiseta color café con un estampado grande en la espalda, pantaloneta oscura y botas de hule negras con suela amarilla, adecuadas para desplazarse por el terreno fangoso donde fue detenido.

El entorno evidencia las difíciles condiciones del operativo: un camino de tierra cubierto de lodo, abundante vegetación y un cielo completamente nublado. Frente al detenido se encuentra un vehículo policial tipo camión con las puertas traseras abiertas, hacia donde es conducido para su posterior extracción del lugar.

La escena refleja el despliegue de seguridad utilizado por las autoridades en una operación catalogada como de alto riesgo, debido a que, según el OIJ, el sospechoso permanecía oculto en una zona de difícil acceso y estaba presuntamente armado al momento de la intervención.